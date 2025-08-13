Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар се закани дека нема да дозволат да се спроведе „решението со две држави“ по низата признавања на Палестина од европските и западните држави.

За американските медиуми израелскиот шеф на дипломатијата Сар изјави дека земјите што одлучиле да ја признаат Палестина „доколку сакаат може да основаат палестинска држава на своја територија“.

„Ако големите земји, како Франција и Канада, сакаат да основаат палестинска држава на своја територија, можат; тие имаат многу простор за тоа“ рече Сар, кој тврди дека окупираните палестински територии „му припаѓаат на Израел“.

„Палестинска држава во срцето на израелската територија навистина би било решение, но тоа би било решение за оние што сакаат да нè уништат“, изјави Сар.

Тврдејќи дека независна палестинска држава во границите од 1967 година со Источен Ерусалим како главен град, кој го држат под окупација, сериозно би ги загрозила густо населените градови на Израел и би ја турнала неговата земја назад, кон неодбранливи граници, Сар истакна: „Таквиот потег би бил самоубиство.“