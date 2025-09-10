Националната електрична мрежа на Куба падна по четврти пат за помалку од една година во средат наутро, предизвикувајќи прекин на електричната енергија низ целата комунистичка земја, соопштија властите.
„Имаше целосен прекин на електричната енергија, соопштија Министерството за енергетика и Националниот синдикат за електрична енергија.
Операторот на мрежата соопшти дека прекинот се случил во 9:14 часот наутро.
Министерството соопшти дека причината се истражува и дека процесот на обновување на мрежата веќе започнал.
Дури и пред денешниот прекин, кој остави 10 милиони луѓе без електрична енергија, многумина низ карипскиот остров веќе имаа дневни прекини на електричната енергија што траеја 16 часа или повеќе.
Прекинот на мрежата следеше по серија национални прекини од крајот на минатата година, кои го доведоа кревкиот и застарен систем за производство на електрична енергија на Куба до речиси целосен застој.
Земјата се соочува и со недостиг на гориво и храна и други проблеми во најлошата економска криза во последните децении.
Кубанските електрани на нафта, веќе застарени и едвај функционални, се најдоа во бездна минатата година кога увозот на суровина од Венецуела, Русија и Мексико нагло падна.