СВЕТ
1 мин читање
Падна електричната мрежа во Куба, прекини во снабдувањето со електрична енергија низ целиот остров
Дури и пред денешниот прекин, кој остави 10 милиони луѓе без електрична енергија, многумина низ карипскиот остров веќе имаа дневни прекини на електричната енергија што траеја 16 часа или повеќе
Падна електричната мрежа во Куба, прекини во снабдувањето со електрична енергија низ целиот остров
Земјата се соочува и со недостиг на гориво и храна и други проблеми во најлошата економска криза во последните децении / Reuters
10 септември 2025

Националната електрична мрежа на Куба падна по четврти пат за помалку од една година во средат наутро, предизвикувајќи прекин на електричната енергија низ целата комунистичка земја, соопштија властите.

„Имаше целосен прекин на електричната енергија, соопштија Министерството за енергетика и Националниот синдикат за електрична енергија.

Операторот на мрежата соопшти дека прекинот се случил во 9:14 часот наутро.

Министерството соопшти дека причината се истражува и дека процесот на обновување на мрежата веќе започнал.

Препорачано

Дури и пред денешниот прекин, кој остави 10 милиони луѓе без електрична енергија, многумина низ карипскиот остров веќе имаа дневни прекини на електричната енергија што траеја 16 часа или повеќе.

Прекинот на мрежата следеше по серија национални прекини од крајот на минатата година, кои го доведоа кревкиот и застарен систем за производство на електрична енергија на Куба до речиси целосен застој.

Земјата се соочува и со недостиг на гориво и храна и други проблеми во најлошата економска криза во последните децении.

Кубанските електрани на нафта, веќе застарени и едвај функционални, се најдоа во бездна минатата година кога увозот на суровина од Венецуела, Русија и Мексико нагло падна.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us