Националната електрична мрежа на Куба падна по четврти пат за помалку од една година во средат наутро, предизвикувајќи прекин на електричната енергија низ целата комунистичка земја, соопштија властите.

„Имаше целосен прекин на електричната енергија, соопштија Министерството за енергетика и Националниот синдикат за електрична енергија.

Операторот на мрежата соопшти дека прекинот се случил во 9:14 часот наутро.

Министерството соопшти дека причината се истражува и дека процесот на обновување на мрежата веќе започнал.