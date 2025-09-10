Десничарскиот младински активист Чарли Кирк, голем сојузник на претседателот Доналд Трамп, беше застрелан на настан на отворено на Универзитетот во американската држава Јута.

Конзервативниот активист и коосновач на организацијата Турнинг Поинтс САД (Turning Points USA) моментално е во критична состојба, објавија американските медиуми.

Според Асошиејтед Прес, тој бил однесен во болница откако се чини дека куршум го погодил во вратот.

Кирк им се обраќал на студентите на Универзитетот во Јута Вели од отворен шатор кога бил застрелан.

По истрелот, Кирк го зграпчил вратот со раката, од која, според очевидци, обилно крварел.

Толпата почнала да вреска и да бега.