Сојузникот на Трамп и десничарски активист Чарли Кирк застрелан на Универзитетот Јута
Според американските медиуми, конзервативниот активист и коосновач на организацијата Турнинг Поинтс УСА моментално е во критична состојба, а Универзитетот соопшти дека осомничениот е во притвор
Кирк им се обраќал на студентите на Универзитетот во Јута Вели од отворен шатор кога бил застрелан во вратот / Reuters
10 септември 2025

Десничарскиот младински активист Чарли Кирк, голем сојузник на претседателот Доналд Трамп, беше застрелан на настан на отворено на Универзитетот во американската држава Јута.

Конзервативниот активист и коосновач на организацијата Турнинг Поинтс САД (Turning Points USA) моментално е во критична состојба, објавија американските медиуми.

Според Асошиејтед Прес, тој бил однесен во болница откако се чини дека куршум го погодил во вратот.

Кирк им се обраќал на студентите на Универзитетот во Јута Вели од отворен шатор кога бил застрелан.

По истрелот, Кирк го зграпчил вратот со раката, од која, според очевидци, обилно крварел.

Толпата почнала да вреска и да бега.

Универзитетот соопшти дека осомничениот е во притвор откако еден истрел бил испукан на кампусот.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повика на молитва за конзервативниот активист Чарли Кирк.

„Сите треба да се молиме за Чарли Кирк, кој беше застрелан. Одличен човек, Бог да го благослови“, напиша Трамп на Вистина (Truth Social).

Порано, како што потсетуваат американските медиуми, Трамп го пофали Кирк како клучен за неговите добивки меѓу младите гласачи на минатогодишните претседателски избори.

Чарли Кирк е познат на американската јавност по тоа што организира чести јавни дебати на универзитетите под името „Докажи ми дека грешам“.

