Најмалку 10 Палестинци беа убиени во новите израелски напади што го погодија северниот и јужниот дел на Појасот Газа рано утрово, објавија локалните медиуми.

Државната новинска агенција ВАФА објави дека седум лица се убиени, а неколку други се повредени кога израелски воени авиони бомбардираа куќа во Кан Јунис, во јужна Газа.

Тројца цивили беа убиени во израелски напад врз шатор во кој се сместени раселени лица во градот Газа.

Сведоци изјавија дека израелската армија извршила интензивно бомбардирање на населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа рано утрово, уништувајќи неколку станбени згради.

Експлозии се слушнале низ целиот град, рекоа сведоци.