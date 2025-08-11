СВЕТ
Израелската војска уби десет Палестинци во Газа и Кан Јунис
Денеска Израел започна интензивно бомбардирање на населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа.
Israel Palestinians Gaza / AP
11 август 2025

Најмалку 10 Палестинци беа убиени во новите израелски напади што го погодија северниот и јужниот дел на Појасот Газа рано утрово, објавија локалните медиуми.

Државната новинска агенција ВАФА објави дека седум лица се убиени, а неколку други се повредени кога израелски воени авиони бомбардираа куќа во Кан Јунис, во јужна Газа.

Тројца цивили беа убиени во израелски напад врз шатор во кој се сместени раселени лица во градот Газа.

Сведоци изјавија дека израелската армија извршила интензивно бомбардирање на населбата Зејтун во југоисточниот дел на градот Газа рано утрово, уништувајќи неколку станбени згради.

Експлозии се слушнале низ целиот град, рекоа сведоци.

Според извештаите на медиумите, израелската артилерија и воени авиони ги насочиле мападите кон јужните и источните области на градот Газа.

Израелските напади дојдоа неколку дена откако израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на Нетанјаху за целосно окупирање на градот Газа, предизвикувајќи остра меѓународна осуда од владите и групите за човекови права.

Израел се соочува со растечка осуда за својата геноцидна војна во Газа, во која од октомври 2023 година уби повеќе од 61.400 луѓе.

Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење минатиот ноември за израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со обвиненија за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за својата војна во енклавата.

