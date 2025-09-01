Според него, ќе биде потребно време за да се добијат точни податоци за бројот на жртви и степенот на оштетување на инфраструктурата, имајќи предвид дека земјотресот погодил планинска област.

Епицентарот на земјотресот што го погоди Авганистан синоќа недалеку од градот Џалалабад во близина на границата со Пакистан бил на длабочина од десет километри.

Тоа подрачје е подложно на чести земјотреси, потсетува Ројтерс и додава дека само минатата година, повеќе од илјада луѓе ги загубија животите таму во серија земјотреси.