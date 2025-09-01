СВЕТ
1 мин читање
Бројот на жртви од земјотресот во Авганистан се искачи на 500
Епицентарот на земјотресот што го погоди Авганистан синоќа недалеку од градот Џалалабад во близина на границата со Пакистан бил на длабочина од десет километри
Бројот на жртви од земјотресот во Авганистан се искачи на 500
Според извештаите, најмалку илјада луѓе се повредени / x
1 септември 2025

Најмалку 500 луѓе загинле синоќа во Авганистан кога земјотрес со јачина од шест степени според Рихтеровата скала ја погоди таа земја, објавија авганистанските државни медиуми.

Според извештаите, најмалку илјада луѓе се повредени.

„Започнавме масовна операција за спасување и мобилизиравме стотици луѓе за да им помогнеме на оние во погодената област од земјотресот“, изјави портпаролот на Министерството за јавно здравје на Авганистан, Шарафат Заман.

Препорачано

Според него, ќе биде потребно време за да се добијат точни податоци за бројот на жртви и степенот на оштетување на инфраструктурата, имајќи предвид дека земјотресот погодил планинска област.

Епицентарот на земјотресот што го погоди Авганистан синоќа недалеку од градот Џалалабад во близина на границата со Пакистан бил на длабочина од десет километри.

Тоа подрачје е подложно на чести земјотреси, потсетува Ројтерс и додава дека само минатата година, повеќе од илјада луѓе ги загубија животите таму во серија земјотреси.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us