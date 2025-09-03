Најмалку 15 лица загинале кога жичарницата Глорија во Лисабон излета од шините, вклучувајќи и туристи, соопшти денес португалската полиција.

Во несреќата се повредени повеќе од 18 лица, од кои петмина потешко.

Жичарницата превезувала повеќе од 40 лица.

Несреќата се случила денес кога жичарницата излетала од шините и удрила во зграда.

Фотографии од местото на настанот покажуваат дека кабината на жичарницата, слична на трамвај, е практично уништена.

Властите не ги открија идентитетите на жртвите ниту нивните државјанства, но истакнаа дека меѓу загинатите има и странски државјани.

„Ова е трагичен ден за нашиот град... Лисабон е во жалост, ова е трагичен, трагичен инцидент“, изјави за новинарите Карлос Моедас, градоначалникот на португалската престолнина.

Португалската влада прогласи национален ден на жалост и тридневна жалост во Лисабон.