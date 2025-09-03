Максим Прево, заменик-премиер и министер за надворешни работи на Белгија, во вторникот изјави дека одлуката на неговата земја да ја признае државата Палестина има за цел „да испрати силен дипломатски сигнал“ до Генералното собрание на ОН во Њујорк, кое треба да започне подоцна овој месец.

Прево изрази задоволство од постигнатиот договор со коалициските партнери за признавање на државата Палестина.

„Задоволен сум, бидејќи мислам дека од морални причини, но и од правни, имавме обврска да склучиме договор во рамките на белгиската коалиција, а исто така и да испратиме силен сигнал до Израел, со цел да објасниме дека израелската влада апсолутно треба да го запре проширувањето на нелегалните населби и да престане да ја прекинува целата хуманитарна помош за палестинскиот народ“, рече Прево.

МНинистерот Прево рече дека сегашниот став на израелската влада, кој го загрозува решението со две држави, е двигател во нивниот процес на донесување одлуки.

„Ако сакаме решение со две држави, како што самото име кажува, ни требаат две држави. И сега, со ставот на израелската влада, можноста за решение со две држави е во опасност. Затоа решивме да ја признаеме државата Палестина за да испратиме силен дипломатски сигнал во Њујорк во наредните недели, благодарение на иницијативата на Саудиска Арабија и Франција“, рече тој.

Прево рече дека овој чекор е важен „за политички да се покаже дека одбиваме да имаме еден вид решение само со една држава“.