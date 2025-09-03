Шефот на НАТО во средата ја нарече Русија „најзначајна и директна закана“ за евроатлантската безбедност, повторувајќи дека сојузниците мора да инвестираат повеќе во одбраната и да го прошират индустриското производство во одбраната.

Зборувајќи на заедничката прес-конференција со естонскиот претседател Алар Карис во Брисел, Марк Руте рече дека Русија останува „најзначајна и директна закана“ за евроатлантската безбедност.

„Затоа мора да останеме будни, да инвестираме повеќе во одбраната, да го прошириме индустриското производство во одбраната од двете страни на Атлантикот и да продолжиме да ја поддржуваме Украина“, истакна тој.

Руте го нагласи значењето на состанокот „Коалиција на волјата“ во четврток во Париз, каде што се очекува Украина и сојузниците да разговараат за безбедносните гаранции, потсетувајќи на објавата на американскиот претседател Доналд Трамп минатиот месец дека би сакал да биде дел од безбедносните гаранции за Киев.

„Очекувам утре, или веднаш по утре, да имаме јасност за тоа што колективно можеме да испорачаме“, додаде тој.