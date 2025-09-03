СВЕТ
2 мин читање
Шефот на НАТО го повторува својот повик за повеќе инвестиции во одбраната
„Очекувам утре, или веднаш задутре, да имаме јасност за тоа што колективно можеме да испорачаме“, вели Марк Руте за безбедносните гаранции за Украина
Шефот на НАТО го повторува својот повик за повеќе инвестиции во одбраната
Шефот на НАТО го повторува својот повик за повеќе инвестиции во одбраната / AA
3 септември 2025

Шефот на НАТО во средата ја нарече Русија „најзначајна и директна закана“ за евроатлантската безбедност, повторувајќи дека сојузниците мора да инвестираат повеќе во одбраната и да го прошират индустриското производство во одбраната.

Зборувајќи на заедничката прес-конференција со естонскиот претседател Алар Карис во Брисел, Марк Руте рече дека Русија останува „најзначајна и директна закана“ за евроатлантската безбедност.

„Затоа мора да останеме будни, да инвестираме повеќе во одбраната, да го прошириме индустриското производство во одбраната од двете страни на Атлантикот и да продолжиме да ја поддржуваме Украина“, истакна тој.

Руте го нагласи значењето на состанокот „Коалиција на волјата“ во четврток во Париз, каде што се очекува Украина и сојузниците да разговараат за безбедносните гаранции, потсетувајќи на објавата на американскиот претседател Доналд Трамп минатиот месец дека би сакал да биде дел од безбедносните гаранции за Киев.

„Очекувам утре, или веднаш по утре, да имаме јасност за тоа што колективно можеме да испорачаме“, додаде тој.

Препорачано

Шефот на НАТО истакна дека тоа значи дека сојузниците можат да се ангажираат уште поинтензивно, вклучително и со американската страна, за да видат што сакаат да постигнат во однос на учеството на САД во безбедносните гаранции, како тоа ќе изгледа, така што алијансата колективно ќе се справи со тоа.

Од своја страна, Карис ја потврди посветеноста на Естонија да продолжи да ја поддржува Украина на нејзиниот пат кон членство во НАТО.

Тој рече дека тоа би била „најдобра гаранција“ за мирна иднина за Украина, но и затоа што „Украина би го направила самото НАТО многу посилно“.

Естонскиот претседател додаде дека членството на Украина во НАТО би ја направило и Европа побезбедна.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us