Европскиот сателитски оператор Еутелсат денес објави дека во деловната 2024/2025 година регистрирал нето загуба од 1,1 милијарда евра, што е повеќе од трикратно зголемување во споредба со загуба од 309,9 милиони евра во претходната година.

Според официјалното соопштение, вкупните приходи на компанијата Еутелсат се зголемиле за 2,5 проценти на годишно ниво на 1,2 милијарди евра, но дека оваа позитивна динамика не успеала да ги неутрализира негативните ефекти од амортизацијата на средствата, објавува „Фигаро“.

Во првата половина од фискалната година, отпишани се 535 милиони евра вредност, а дополнителни 186 милиони евра во втората половина од годината.

Посебен контраст во работењето бил забележан помеѓу двете клучни технолошки платформи - додека приходите на Еутелсат од традиционалните геостационарни сателити се намалиле за 7,2 проценти на годишно ниво на 431,3 милиони евра, сегментот на сателити со ниска орбита (ЛEO) забележал скок од дури 99 проценти на 186,8 милиони евра.