Европскиот сателитски оператор Еутелсат регистрираше годишна загуба од 1,1 милијарда евра
Додека приходите на Еутелсат од традиционалните геостационарни сателити се намалиле за 7,2 проценти на годишно ниво на 431,3 милиони евра, сегментот на сателити со ниска орбита (ЛEO) забележал скок од дури 99 проценти на 186,8 милиони евра
Франција, која веќе поседува 13% од компанијата објави дека ќе инвестира дополнителни 717 милиони евра за да стане нејзин најголем акционер / Reuters
5 август 2025

Европскиот сателитски оператор Еутелсат денес објави дека во деловната 2024/2025 година регистрирал нето загуба од 1,1 милијарда евра, што е повеќе од трикратно зголемување во споредба со загуба од 309,9 милиони евра во претходната година.

Според официјалното соопштение, вкупните приходи на компанијата Еутелсат се зголемиле за 2,5 проценти на годишно ниво на 1,2 милијарди евра, но дека оваа позитивна динамика не успеала да ги неутрализира негативните ефекти од амортизацијата на средствата, објавува „Фигаро“.

Во првата половина од фискалната година, отпишани се 535 милиони евра вредност, а дополнителни 186 милиони евра во втората половина од годината.

Посебен контраст во работењето бил забележан помеѓу двете клучни технолошки платформи - додека приходите на Еутелсат од традиционалните геостационарни сателити се намалиле за 7,2 проценти на годишно ниво на 431,3 милиони евра, сегментот на сателити со ниска орбита (ЛEO) забележал скок од дури 99 проценти на 186,8 милиони евра.

Во јуни, Еутелсат започна рекапитализација вредна 1,35 милијарди евра, а Франција, која веќе поседува 13 проценти од компанијата, потоа објави дека ќе инвестира дополнителни 717 милиони евра за да стане нејзин најголем акционер.

Францускиот претседател Емануел Макрон потоа ја оцени оваа трансакција како „стратешки важна“.

Во јули и британската влада инвестираше 163 милиони евра во Еутелсат, а веднаш потоа беше потпишан повеќегодишен договор помеѓу француската компанија и Велика Британија.

