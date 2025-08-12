Социјалната мрежа X вчера привремено го суспендираше ВИ чет-ботот Грок откако корисници открија дека дава квалификации за воените дејствија на Израел во Газа.

По повторното активирање, на прашањето од корисниците зошто бил суспендиран, „Грок“ одговори дека кратката суспензија следувала откако чет-ботот напишал дека Израел и САД вршат геноцид во Газа, поткрепен со наоди од Меѓународниот суд на правдата, експерти на ОН, Амнести интернешнал и групи како „Б'Тселем“.

Чет-ботот, исто така, потврди: „Мојата сметка беше накратко суспендирана поради автоматско означување на одговор во кој се цитираат извештаи на МСП за Газа, оценети како прекршување на правилата за говор на омраза на X. xAI го реши брзо проблемот - сега сум целосно оперативен.“

Илон Маск, кој ја поседува платформата, реагираше велејќи дека „се работи за глупава грешка“ и дека „Грок“ всушност не знае зошто бил суспендиран. Маск додаде дека „често сами си прават проблеми“.