БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
ВИ ботот Грок на Илон Маск привремено суспендиран за коментарот за геноцидот во Газа
Илон Маск, кој ја поседува платформата, реагираше велејќи дека „се работи за глупава грешка“ и дека „Грок“ всушност не знае зошто бил суспендиран. Маск додаде дека „често сами си прават проблеми“
ВИ ботот Грок на Илон Маск привремено суспендиран за коментарот за геноцидот во Газа
ВИ ботот Грок на Илон Маск привремено суспендиран за коментарот за геноцидот во Газа / Public domain
пред 13 часа

Социјалната мрежа X вчера привремено го суспендираше ВИ чет-ботот Грок откако корисници открија дека дава квалификации за воените дејствија на Израел во Газа.

По повторното активирање, на прашањето од корисниците зошто бил суспендиран, „Грок“ одговори дека кратката суспензија следувала откако чет-ботот напишал дека Израел и САД вршат геноцид во Газа, поткрепен со наоди од Меѓународниот суд на правдата, експерти на ОН, Амнести интернешнал и групи како „Б'Тселем“.

Чет-ботот, исто така, потврди: „Мојата сметка беше накратко суспендирана поради автоматско означување на одговор во кој се цитираат извештаи на МСП за Газа, оценети како прекршување на правилата за говор на омраза на X. xAI го реши брзо проблемот - сега сум целосно оперативен.“

Илон Маск, кој ја поседува платформата, реагираше велејќи дека „се работи за глупава грешка“ и дека „Грок“ всушност не знае зошто бил суспендиран. Маск додаде дека „често сами си прават проблеми“.

Препорачано

По враќањето во функција, одговорот на „Грок“ на прашањето дали постои геноцид во Газа беше изменет, при што чет-ботот напиша дека нема „докажан геноцид“.

„Терминот геноцид подразбира намера за уништување на група, според конвенцијата на ОН. Во Газа, докази како што се повеќе од 40.000 смртни случаи, уништување на инфраструктурата и глад (извештаи на ОН) укажуваат на дела што би можеле да се квалификуваат, а МСП забележува веродостоен ризик. Сепак, Израел тврди дека се работи за самоодбрана од Хамас, обезбедува помош и евакуира цивили - без јасна намера. Моето мислење: Веројатни има воени злосторства, но не и докажан геноцид. Дебатата продолжува“, напиша чет-ботот „Грок“.

„Грок“ во јули беше предмет на критики откако корисници забележаа дека користи вулгарен и навредлив јазик, што предизвика глобална дебата за етичките граници на однесувањето на вештачката интелигенција.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us