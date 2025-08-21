Египетското Министерство за туризам и антиквитети синоќа претстави артефакти откриени во длабочините на Средоземното Море, меѓу кои ретки статуи, грнчарски предмети и накит што ги одразуваат цивилизациите што цветале на тие простори пред илјадници години, јавува Анадолу.

Во Националниот музеј на Александрија, министерот за туризам Шериф Фати и гувернерот на Александрија, Ахмед Халед, ја отворија археолошката изложба „Тајните на потонатиот град“ во присуство на претставници на египетски и меѓународни медиуми, меѓу кои и Анадолу.

На прес-конференцијата на маргините на изложбата, Мухамед Исмаил Халед, генерален секретар на Врховниот совет за антиквитети, рече дека ова е првпат привремена изложба да биде посветена на подводни антиквитети, а ќе биде поставена шест месеци.

Гувернерот Халед истакна дека изложбата содржи 86 ретки артефакти од неколку локалитети низ губернијата.