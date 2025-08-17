Да се прилагоди гласот според хероите во анимирани детски серии е вистинска умешност. Најтешко е да им се допаднете на децата кои се најискрените критичари.

Тоа најдобро го знае актерката Слаѓана Вујошевиќ. Таа стана препознатлива по детската серија „Светот на Биби”. Нејзиниот глас се крие зад еден од главните ликови. Најмладата публика која всушност и ја даде довербата за оваа улога.

“Тимов којшто стои зад Светот на Биби се млади родители и нивните деца всушност биле првата жири комисија на којашто и биле пуштени повеќе гласови кои им се допаднале на возрасните, но морале да поминат низ овој филтер од деца. Мене ова кога ми го споменаа, тоа ми беше најубавиот комплимент кој сум го добила како ументник”, вели Вујошевиќ.

Магијата настанува кога ќе се спои гласот и анимираниот дел.

“Нас ни пристигнува сценарио коешто го читаме со останатите актери во студиото. Потоа врз основа на тие гласови или пак паралелно се создава анимацијата. Но ние немаме можност да ја видиме анимацијата додека сме во студио. Понатаму аниматорите ја завршуваат анимацијата па доколку треба нешто да се надополни ние гласовно го надополнуваме. Тоа е на некој начин како еден пинг – понг меч. Креативна игра”, вели актерката.

Соживувањето со улогата е клучно за да се совпаднат гласот и насликаниот лик. Освен зад Биби, гласот на Слаѓана натсинхронизира и други ликови од серијата.

“Сите ние си го имаме детето во себе само е многу важно одвреме навреме да го будиме. Овој пат мене ми се случи проект којшто ми овозможи да го разбудам детето во себе”, објаснува Вујошевиќ.

Важно е да не им се урне илузијата на децата дознавајќи дека зад ликовите од серијата се кријат вистински луѓе.

“Дури и родителите кога ќе го споменат тоа јас велам јас сум и другарка на Биби знам да зборувам како неа и слично. Се да остане во нивните главчиња Биби да остане тоа мало палаво девојче”, вели Вујошевиќ.

Неколку пати се нашла во непредвидена ситуација во која токму најмладата публика била нејзиниот партнер на сцена.

“ Се случи технички проблем се расипа микрофонот. И бидејќи беше први април велам: Ова е сигурно масло на Боби. Тој ми го има расипано микрофонот за да ми направи првоаприлска шега. И детенцево се врти и на цела публика им вика: Дечки ова е масло на Боби! Тој го прави ова! Сака да и направи првоаприлска шега на Биби. И буквално сите деца разбраа”, ја раскажува Вујошевиќ ситуацијата.