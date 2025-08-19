Съветът за сигурност на ООН започна в понеделник дебати по френски проект за резолюция, предвиждаща удължаване на мандата на мироопазващите сили на ООН в южен Ливан (UNIFIL) до 31 август 2026 г., с дългосрочната цел тя да бъде изтеглена.

Израел и Съединените щати са изразили несъгласие с подновяването на мандата на силите, като остава неясно дали проектът има подкрепата на Вашингтон, който разполага с право на вето в Съвета.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви: „не даваме изявления по текущи преговори в Съвета за сигурност“, докато продължават дискусиите около бъдещето на Мироопазващите сили на ООН в Ливан (UNIFIL) продължават. Мисията е разположена в региона от 1978 г. с цел наблюдение на изтеглянето на израелските сили след тяхната инвазия в Ливан и подпомагане на ливанското правителство да възстанови контрола над граничния регион.

Проектът, цитиран от Reuters, предвижда „удължаване на мандата на UNIFIL до 31 август 2026 г.“, но също така „заявява намерение да се работи по постепенното изтегляне на UNIFIL.“

Това ще бъде се случи при условие, че правителството на Ливан стане „единствен доставчик на сигурност в южен Ливан” и страните постигнат „всеобхватно политическо споразумение“.

Съгласно примирието, което сложи край на последната война между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула, ливанската армия започна разполагане на сили в южната част на страната и демонтиране на инфраструктурата на групировката.