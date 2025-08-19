ПОЛИТИКА
Франция изготвя резолюция за удължаване на мисията на ООН за поддържане на мира в Ливан
Израел и САЩ се противопоставят на подновяването, докато Съветът за сигурност на ООН обсъжда удължаването на мандата на миротворците в Ливан до август 2026 г.
Съветът за сигурност на ООН настоява за дипломация за решаване на граничните спорове между Израел и Ливан. / Reuters
преди 14 часа

Съветът за сигурност на ООН започна в понеделник дебати по френски проект за резолюция, предвиждаща удължаване на мандата на мироопазващите сили на ООН в южен Ливан (UNIFIL) до 31 август 2026 г., с дългосрочната цел тя да бъде изтеглена.

Израел и Съединените щати са изразили несъгласие с подновяването на мандата на силите, като остава неясно дали проектът има подкрепата на Вашингтон, който разполага с право на вето в Съвета.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви: „не даваме изявления по текущи преговори в Съвета за сигурност“, докато продължават дискусиите около бъдещето на Мироопазващите сили на ООН в Ливан (UNIFIL) продължават. Мисията е разположена в региона от 1978 г. с цел наблюдение на изтеглянето на израелските сили след тяхната инвазия в Ливан и подпомагане на ливанското правителство да възстанови контрола над граничния регион.

Проектът, цитиран от Reuters, предвижда „удължаване на мандата на UNIFIL до 31 август 2026 г.“, но също така „заявява намерение да се работи по постепенното изтегляне на UNIFIL.“

Това ще бъде се случи при условие, че правителството на Ливан стане „единствен доставчик на сигурност в южен Ливан” и страните постигнат „всеобхватно политическо споразумение“.

Съгласно примирието, което сложи край на последната война между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула, ливанската армия започна разполагане на сили в южната част на страната и демонтиране на инфраструктурата на групировката.

Ливан продължава да се сблъсква с тежкия въпрос за разоръжаването на „Хизбула“, като правителството този месец възложи на армията да разработи план за това до края на годината. Подкрепяната от Иран групировка обаче оказва съпротива.

Споразумението за примирие предвиждаше пълното изтегляне на израелските сили от Ливан, но Израел запази военни части в няколко стратегически области и продължава да нанася удари на територията на Ливан. Силите на Израел също са имали напрегнати сблъсъци със „сините каски“ на ООН, разположени в региона.

Проекторезолюцията, която в момента се обсъжда, също „призовава за засилени дипломатически усилия за разрешаване на всякакви спорове или резерви, свързани с международната граница между Ливан и Израел.“

Членовете на Съвета за сигурност на ООН дискутираха проекторезолюцията, видян от AFP, в понеделник преди гласуването на 15-членния съвет на 25 август, непосредствено преди изтичането на мандата на мироопазващите сили в края на месеца.

