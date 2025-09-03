Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de președintele rus Vladimir Putin, pe fondul unui impas continuu legat de planurile pentru o întâlnire între Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
„Sunt foarte dezamăgit de el. Am avut mereu o relație excelentă. Sunt foarte dezamăgit”, a spus Trump într-un interviu acordat în cadrul emisiunii radio Scott Jennings, marți.
Comentariile lui Trump au urmat întâlnirilor sale din august cu ambii lideri — mai întâi cu Putin în Alaska, pe 15 august, și apoi cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, trei zile mai târziu.
Trump declarase atunci că va urma o întâlnire Putin-Zelenski, care ar duce, în cele din urmă, la o sesiune trilaterală cu participarea sa.
Cu toate acestea, Kremlinul a minimalizat perspectivele unei astfel de întâlniri, iar ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a reiterat miercuri că discuțiile ar putea continua doar dacă „noile realități teritoriale” sunt recunoscute și formulate în termeni juridici.
Lavrov a mai spus că orice acord trebuie să includă garanții de securitate pentru ambele părți și să asigure statutul „neutru, nealiniat și non-nuclear” al Ucrainei.
Trump a avertizat că Rusia ar putea suporta consecințe dacă întâlnirea nu va avea loc.
„Da, vor exista (sancțiuni)”, le-a spus el reporterilor în Biroul Oval. „Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea ce fac și ce se întâmplă. Urmăresc situația cu mare atenție.”
Anterior, el a avertizat că Moscova s-ar putea confrunta cu „sancțiuni masive sau tarife masive, sau ambele” dacă nu se înregistrează progrese.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că „toate opțiunile sunt pe masă”, acuzându-l pe Putin că a intensificat atacurile după summitul din Alaska.
„Președintele Putin... a intensificat într-un mod josnic campania de bombardamente”, a declarat Bessent pentru Fox News. „Cu președintele Trump, toate opțiunile sunt pe masă și le vom analiza foarte atent săptămâna aceasta.”
Zelenski a acuzat Moscova că blochează întâlnirea, în timp ce Rusia insistă că agenda nu este pregătită.
Lavrov a declarat că șefii delegațiilor ruse și ucrainene rămân în contact direct. „Ne așteptăm ca negocierile să continue”, a spus el.