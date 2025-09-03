Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de președintele rus Vladimir Putin, pe fondul unui impas continuu legat de planurile pentru o întâlnire între Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Sunt foarte dezamăgit de el. Am avut mereu o relație excelentă. Sunt foarte dezamăgit”, a spus Trump într-un interviu acordat în cadrul emisiunii radio Scott Jennings, marți.

Comentariile lui Trump au urmat întâlnirilor sale din august cu ambii lideri — mai întâi cu Putin în Alaska, pe 15 august, și apoi cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, trei zile mai târziu.

Trump declarase atunci că va urma o întâlnire Putin-Zelenski, care ar duce, în cele din urmă, la o sesiune trilaterală cu participarea sa.

Cu toate acestea, Kremlinul a minimalizat perspectivele unei astfel de întâlniri, iar ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a reiterat miercuri că discuțiile ar putea continua doar dacă „noile realități teritoriale” sunt recunoscute și formulate în termeni juridici.

Lavrov a mai spus că orice acord trebuie să includă garanții de securitate pentru ambele părți și să asigure statutul „neutru, nealiniat și non-nuclear” al Ucrainei.

Trump a avertizat că Rusia ar putea suporta consecințe dacă întâlnirea nu va avea loc.