POLITICĂ
2 min de citire
Trump „foarte dezamăgit” de Putin, administrația de la Moscova refuzând o întâlnire cu Zelenski
Președintele SUA avertizează cu privire la posibilele consecințe după ce Kremlinul se opune organizării unei întâlniri cu liderul ucrainean.
Trump „foarte dezamăgit” de Putin, administrația de la Moscova refuzând o întâlnire cu Zelenski
Trump a declarat că Rusia s-ar putea confrunta cu sancțiuni dacă întâlnirea nu va avea loc. / Reuters
3 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de președintele rus Vladimir Putin, pe fondul unui impas continuu legat de planurile pentru o întâlnire între Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Sunt foarte dezamăgit de el. Am avut mereu o relație excelentă. Sunt foarte dezamăgit”, a spus Trump într-un interviu acordat în cadrul emisiunii radio Scott Jennings, marți.

Comentariile lui Trump au urmat întâlnirilor sale din august cu ambii lideri — mai întâi cu Putin în Alaska, pe 15 august, și apoi cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, trei zile mai târziu.

Trump declarase atunci că va urma o întâlnire Putin-Zelenski, care ar duce, în cele din urmă, la o sesiune trilaterală cu participarea sa.

Cu toate acestea, Kremlinul a minimalizat perspectivele unei astfel de întâlniri, iar ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a reiterat miercuri că discuțiile ar putea continua doar dacă „noile realități teritoriale” sunt recunoscute și formulate în termeni juridici.

Lavrov a mai spus că orice acord trebuie să includă garanții de securitate pentru ambele părți și să asigure statutul „neutru, nealiniat și non-nuclear” al Ucrainei.

Trump a avertizat că Rusia ar putea suporta consecințe dacă întâlnirea nu va avea loc.

Recomandări

„Da, vor exista (sancțiuni)”, le-a spus el reporterilor în Biroul Oval. „Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea ce fac și ce se întâmplă. Urmăresc situația cu mare atenție.”

Anterior, el a avertizat că Moscova s-ar putea confrunta cu „sancțiuni masive sau tarife masive, sau ambele” dacă nu se înregistrează progrese.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că „toate opțiunile sunt pe masă”, acuzându-l pe Putin că a intensificat atacurile după summitul din Alaska.

„Președintele Putin... a intensificat într-un mod josnic campania de bombardamente”, a declarat Bessent pentru Fox News. „Cu președintele Trump, toate opțiunile sunt pe masă și le vom analiza foarte atent săptămâna aceasta.”

Zelenski a acuzat Moscova că blochează întâlnirea, în timp ce Rusia insistă că agenda nu este pregătită.

Lavrov a declarat că șefii delegațiilor ruse și ucrainene rămân în contact direct. „Ne așteptăm ca negocierile să continue”, a spus el.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - What's next for Ukraine? Trump and Putin leave the world guessing
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us