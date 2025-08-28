Eine große Mehrheit der Bürger sieht einer Umfrage zufolge großen Reformbedarf in Deutschland. 82 Prozent halten grundlegende Reformen für nötig, wie aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv hervorgeht. 17 Prozent erachten kleinere Veränderungen für ausreichend. Nur 1 Prozent der Befragten sieht Deutschland alles in allem gut für die Zukunft gerüstet.

Diese Einschätzung zieht sich demnach durch alle Bevölkerungsgruppen – sowohl in Ost (79 Prozent) als auch West (82 Prozent), unter Erwerbstätigen (81 Prozent) sowie über alle Alters- und Wählergruppen hinweg. Besonders deutlich fällt die Reformforderung bei AfD-Anhängern aus (98 Prozent), aber auch Wähler von SPD, Grünen, Linken und Union sehen mehrheitlich grundlegenden Handlungsbedarf.

Zugleich glaubt der Umfrage zufolge mit Blick auf den Bereich der sozialen Sicherungssysteme nur eine kleine Minderheit von 13 Prozent, dass die aktuelle Bundesregierung dazu bereit ist, in den nächsten Jahren grundlegende Reformen voranzubringen. 78 Prozent der Befragten gaben an, die Bundesregierung sei dazu nicht wirklich bereit.

Bürgergeld wird kritisch gesehen