GESELLSCHAFT
2 Min. Lesezeit
Umfrage: Mehrheit für Reformen – Aber Zweifel an Regierung
Bürgergeld, Bürokratie, Krankenkassen: Welchen Änderungsbedarf die Deutschen sehen – und wo sie der Politik wenig Vertrauen schenken.
Umfrage: Mehrheit für Reformen – Aber Zweifel an Regierung
Foto: Jan Woitas/dpa
28. August 2025

Eine große Mehrheit der Bürger sieht einer Umfrage zufolge großen Reformbedarf in Deutschland. 82 Prozent halten grundlegende Reformen für nötig, wie aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv hervorgeht. 17 Prozent erachten kleinere Veränderungen für ausreichend. Nur 1 Prozent der Befragten sieht Deutschland alles in allem gut für die Zukunft gerüstet. 

Diese Einschätzung zieht sich demnach durch alle Bevölkerungsgruppen – sowohl in Ost (79 Prozent) als auch West (82 Prozent), unter Erwerbstätigen (81 Prozent) sowie über alle Alters- und Wählergruppen hinweg. Besonders deutlich fällt die Reformforderung bei AfD-Anhängern aus (98 Prozent), aber auch Wähler von SPD, Grünen, Linken und Union sehen mehrheitlich grundlegenden Handlungsbedarf.

Zugleich glaubt der Umfrage zufolge mit Blick auf den Bereich der sozialen Sicherungssysteme nur eine kleine Minderheit von 13 Prozent, dass die aktuelle Bundesregierung dazu bereit ist, in den nächsten Jahren grundlegende Reformen voranzubringen. 78 Prozent der Befragten gaben an, die Bundesregierung sei dazu nicht wirklich bereit.

Bürgergeld wird kritisch gesehen

Empfohlen

Um die vielfältigen sozialen Leistungen des Staates auch künftig finanzieren zu können, halten es die Befragten vorwiegend für sinnvoll, die Anforderungen für den Bezug von Bürgergeld zu verschärfen (70 Prozent). 48 Prozent erachten eine generell deutliche Senkung des Bürgergelds für sinnvoll, 46 Prozent eine Abschaffung in der heutigen Form. 43 Prozent sind dafür, die Anforderungen für den Bezug von Wohngeld zu verschärfen. Das Elterngeld zu kürzen oder an ein bestimmtes Einkommen zu knüpfen, hält nur eine Minderheit für sinnvoll. Mehrfachnennungen waren möglich.

Um das Gesundheitssystem auch in Zukunft finanzieren zu können, sprechen sich 86 Prozent der Befragten für einen Abbau von Bürokratie im Gesundheitswesen aus – etwa durch Digitalisierung oder Zusammenlegung von Krankenkassen. 51 Prozent hielten die Abschaffung der privaten Krankenversicherung für sinnvoll, vor allem Jüngere und Anhänger von SPD, Grünen und Linken. Eine stärkere finanzielle Beteiligung von Gutverdienenden über höhere Krankenkassenbeiträge findet bei 39 Prozent Zustimmung, besonders unter den unter 30-Jährigen. 

Reformvorschläge wie höhere Eigenbeteiligung von Patienten (12 Prozent Unterstützer), Leistungskürzungen (9 Prozent) oder Beitragserhöhungen für alle Versicherten (6 Prozent) stoßen dagegen auf breite Ablehnung.

Die Umfrage unter 1.006 Erwerbstätigen wurde vom 22. und 25. August 2025 durchgeführt.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us