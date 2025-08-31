Zehn Jahre sind vergangen, seit Angela Merkel den berühmten Satz prägte: „Wir schaffen das.“ Kaum eine andere Formulierung der Bundeskanzlerin hat sich so stark in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Damals, im Sommer 2015, befand sich Syrien in einem blutigen Bürgerkrieg, Millionen Menschen flohen aus ihrer Heimat, viele davon über das Mittelmeer. Europa erlebte einen Migrationsstrom, wie er in der jüngeren Geschichte kaum vorstellbar war.

Die Europäische Union zeigte sich dabei gespalten. Offiziell berief man sich auf gemeinsame Werte und Solidarität, doch in der Praxis schoben sich die Mitgliedstaaten gegenseitig die Verantwortung zu. Mehrere Länder verweigerten die Aufnahme von Geflüchteten oder ignorierten die beschlossenen Quoten gänzlich. Währenddessen starben im Mittelmeer Tag für Tag Hunderte Menschen. Laut Statista sind seit 2014 rund 32.421 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Im Jahr 2016 haben über 5.000 Menschen auf dem Seeweg nach Europa ihr Leben verloren. Das sind nur die dokumentierten Fälle – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.

In dieser Zeit öffnete Türkiye ihre Grenzen und nahm mehr als drei Millionen Geflüchtete auf. Millionen Menschen erhielten so die Möglichkeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Europa hingegen zeigte in großen Teilen ein anderes Gesicht. Regierungen, die zunächst Aufnahmebereitschaft signalisierten, knickten unter dem Druck rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen ein. In vielen Staaten erstarkte die radikale Rechte und machte Migration zum zentralen politischen Kampfthema. Vor diesem Hintergrund entschied sich Merkel für einen anderen Weg und formulierte jenen Satz, der bis heute nachhallt: „Wir schaffen das.“

Merkel und die Würde des Menschen

Merkel setzte damals auf Humanität und Verantwortung. Am Ende des Jahres 2024 lebten in Deutschland rund 975.000 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit. Elf Jahre zuvor waren es lediglich 60.000 gewesen. Die enorme Zunahme ist eine direkte Folge des syrischen Bürgerkriegs, der 2011 begann und mehr als ein Jahrzehnt andauerte.

Merkels Entscheidung rief scharfe Kritik hervor, insbesondere von der AfD, die das Thema Migration zu ihrem zentralen Mobilisierungsinstrument machte. 2013 noch bei 4,7 Prozent, sprang die Partei 2017 auf 12,6 Prozent und erreichte bei der Bundestagswahl 2025 schließlich 20,8 Prozent. Merkel selbst räumte ein, dass ihre Politik den Aufstieg der AfD mit begünstigte. Sie erklärte in einem Interview: „Natürlich hat die Entscheidung von mir Menschen dazu gebracht, sich der AfD anzuschließen. Und dadurch ist die AfD sicherlich auch stärker geworden.“