In Österreich gibt es einen erneuten Versuch der Wiedereinführung des „Bundestrojaners“. Was die Regierung als Kampf gegen „Terror“ verkaufen will, sehen Kritiker berechtigterweise als einen massiven Eingriff in die Privatsphäre und eine Gefahr für die Demokratie. Es braucht juristischen Widerstand.

Illegale Anfänge

Der Bundestrojaner ist in Österreich kein Neuling. Erstmals wurde 2011 bekannt, dass das Innenministerium 2008 eine Überwachungssoftware ohne rechtliche Grundlage beschafft und eingesetzt habe. Dies geschah im Umfeld von Ermittlungen gegen Al-Qaida-Medien und womöglich auch gegen Tierschützer.

Der sogenannte Bundestrojaner, der auch unter den Namen "R2D2" und "0zapftis" bekannt ist, wurde von DigiTask zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um eine tschechische Firma, die ihr Produkt auch in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz verkaufte. Mit Bekanntwerden des Skandals brauchte es aber eine Verrechtlichung. Der neue Bundestrojaner soll nun den Sicherheitsbehörden erlauben, künftig auch verschlüsselte Kommunikation über Dienste wie WhatsApp oder Signal mitzulesen.

Politische Positionierungen

Rechtskonservative Politiker hatten eine Überwachung stets unterstützt, während das linke und liberale Spektrum bisher immer dagegengehalten hatte. Der Bundestrojaner fand nun aber Eingang in den neuen Koalitionsvertrag der Regierung bestehend aus der konservativen ÖVP, den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (NEOS). Gegen die sogenannte Messenger-Überwachung stellen sich seit jeher auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Datenschützer und Oppositionsparteien wie im Moment die rechte FPÖ und die Grünen. Sie sehen in der Überwachungssoftware weitgehend eine Verletzung der Privatsphäre und damit einhergehend eine Gefahr für demokratische Grundrechte.

Spruch des Verfassungsgerichtshofes

Auf der Seite der organisierten Mehrheit stand bisher auch die Justiz. Als unter einer Rechts-Rechts-Koalition von ÖVP und FPÖ offizielle Pläne für eine Einführung des Bundestrojaners geschmiedet wurden, erklärte der Verfassungsgerichtshof 2019 das neue Gesetz für unzulässig.

So hieß es in dem Urteil vom Dezember 2019, dass ein System, in das ein Bundestrojaner eingedrungen ist, auch offen für andere Manipulationen sei. Mit einem Bundestrojaner könnte auch ein Eingriff in gespeicherte Dateien sowie deren Veränderung herbeigeführt werden.

Alleine die hypothetische Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen werden kann, würde die anschließende Beweisqualität der Daten massiv in Frage stellen. Im Klartext: „Die durch das Gesetz ermöglichte Gewinnung derartiger manipulationsanfälliger Beweise steht mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens in Widerspruch und verhindert die Durchführung eines solchen bereits von Beginn an.”

Eine wichtige Feststellung des Verfassungsgerichtshofes war auch, dass das Gesetz Art 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, welches das Recht auf Achtung des Privatlebens und ihrer Korrespondenz verletzen würde. Für viele Kritiker war die Idee einer Wiedereinführung damit gestorben, auch wenn die ÖVP in einem weiteren Anlauf im Jahr 2024 Anstrengungen für eine neue Version unternahm. Der Entwurf erhielt 100 Stellungnahmen, von denen sich 94 Prozent kritisch damit auseinandersetzten.