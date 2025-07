Der Bananenanbau in Türkiye hat nach Bemühungen des Landwirtschaftsministeriums deutlich an Tempo zugelegt. Im letzten Jahr wurde gegenüber 2017 ein Plus von 139 Prozent beim Bananenanbau erzielt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag mit Verweis auf Zahlen des türkischen Statistikamts (TÜIK) mitteilte.

Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 883.000 Tonnen Bananen geerntet. Im Jahr 2017 habe diese Zahl noch bei rund 369.000 Tonnen gelegen.

Mehr als die Hälfte des Anbaus fand laut dem Bericht in Mersin statt. Gefolgt wurde die Provinz an der Mittelmeerküste von Adana, Hatay und Muğla.

