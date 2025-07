Der türkische Landwirtschaftssektor will 2023 bei den Exporteinnahmen die 36-Milliarden-US-Dollar-Marke knacken. Das kündigte Landwirtschaftsminister Vahit Kirişci am Samstag in der Provinz Kahramanmaraş an.

„2002 lagen die gesamten Exporteinnahmen von Türkiye bei 36 Milliarden Dollar“, sagte der Minister. Aktuell werde das Land allein durch die Ausfuhren der Landwirtschaft bis Ende dieses Jahres mehr als 30 Milliarden Dollar einnehmen.

Kirişci sprach zudem von einer steigenden Bedeutung der Landwirtschaft für Türkiye. Während der Sektor 2002 durch Ausfuhren rund 3,7 Milliarden Dollar eingenommen habe, seien in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres Produkte im Wert von 21,5 Milliarden Dollar exportiert worden.

