Nach der Ermordung eines türkischen Polizisten haben die türkischen Streitkräfte sieben PKK/YPG-Terroristen im Norden Syriens „neutralisiert“. Dies gab das Verteidigungsministerium am Sonntag bekannt.

Der Polizist Mustafa Çalışgan war am Sonntag bei einem Raketenangriff der Terroristen in Syrien ums Leben gekommen. Die „Neutralisierung“ der Terrormiliz sei als Reaktion auf deren Angriffe erfolgt, hieß es in der Erklärung des türkischen Ministeriums.

