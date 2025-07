Türkiye: Seit Mittwoch 16 PKK/YPG-Terroristen „neutralisiert“

Türkiye führt seinen Kampf gegen den Terror in mehreren Regionen fort. Die Streitkräfte haben seit Mittwoch in Syrien und im Irak insgesamt 16 PKK/YPG-Kämpfer „neutralisiert“. Zudem wurden am Donnerstagmorgen drei weitere Terroristen gefasst.