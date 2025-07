Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Athen eine anti-türkische Politik vorgeworfen und diese scharf kritisiert. Griechenland fordere Hilfe aus den USA „gegen Türkiye“, monierte er am Dienstag in Ankara. „Wir werden jederzeit alles Erforderliche tun“, warnte das Staatsoberhaupt in Richtung Athen.

Erdoğan ging zudem mit den sogenannten Pushbacks der griechischen Küstenwache hart ins Gericht. Griechenland lasse „unschuldige Menschen“ in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer ertrinken. „Erhebt die Welt ihre Stimme dagegen? Nein“, beklagte er. Türkiye hingegen versuche, das Leben der Hilfesuchenden zu retten.

