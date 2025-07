Im Zuge der Wiederannäherung hat Türkiye am Donnerstag mit Şakir Özkan Torunlar nach vier Jahren wieder einen Botschafter in Israel ernannt. Damit folgt Ankara auf Tel Avivs Ernennung von Irit Lillian zur Botschafterin in Türkiye im September. Torunlar war von 2010 bis 2014 als Generalkonsul in Jerusalem und Botschafter in Palästina tätig.

Es wird angenommen, dass die Diplomatin Lillian eine entscheidende Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Türkiye und Israel spielte. Sie war bereits seit Februar 2021 Israels Geschäftsträgerin in Ankara.

Das Verhältnis zwischen Ankara und Tel Aviv ist traditionell sehr gut. Seit dem tödlichen Angriff israelischer Soldaten auf ein türkisches Schiff einer Gaza-Hilfsflotte im Mai 2010 waren die Beziehungen jedoch angespannt. Zehn türkische Staatsbürger kamen wurden dabei getötet. Für weiteren Zündstoff sorgte die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA im Dezember 2017. Im Mai 2018 folgte dort die Eröffnung der US-Botschaft. Bei den Protesten gegen diesen Schritt wurden 60 Palästinenser getötet. Türkiye wies daraufhin den israelischen Botschafter aus.

