Die Flugverkehr in Türkiye hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Anstieg von 34,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Dies teilte Verkehrsminister Adil Karaismailoğlu am Sonntag auf der Webseite des Ministeriums mit.

Insgesamt seien rund 138 Millionen Passagiere mit türkischen Fluggesellschaften befördert worden. Die Zahl der Fluggäste im Inland habe dabei bei 59,4 Millionen gelegen.

Demnach wurden in dem genannten Zeitraum insgesamt 595.547 Inlandsflüge absolviert. Die Zahl der Auslandsflüge betrug laut Ministerium 533.125.

