Die ersten E-Autos des türkischen Herstellers TOGG sollen laut Technologieminister Mustafa Varank mindestens zu 51 Prozent inländisch produziert werden. Bis 2025 werde dieser Anteil auf mindestens 65 Prozent steigen, versicherte er am Donnerstag bei einem TV-Interview.

Für das lang ersehnte E-Auto gebe es in Türkiye „hunderte von Produzenten“, sagte der Minister. Die Marke von zunächst 51 Prozent sei dabei die Vorbedingung, die TOGG bei Gesprächen mit potenziellen Produzenten thematisiere.

Laut Varank wird die TOGG-Fabrik im Landkreis Gemlik in der Provinz Bursa am 29. Oktober eingeweiht. Unmittelbar darauf sollen die ersten Autos der Serienanfertigung vom Band rollen. Bisher sei ein großes Interesse am türkischen E-Auto zu erkennen, so der Minister.

