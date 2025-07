Varank: Bis zu 18.000 TOGG-Autos kommen 2023 auf den Markt

Am Samstag soll die TOGG-Fabrik in der türkischen Provinz Bursa eingeweiht werden. Wenige Tage vor dem lang ersehnten Meilenstein hat nun Technologieminister Varank verraten, wie viele E-Autos Made in Türkiye 2023 produziert werden.