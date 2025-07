In einem am Montag erschienenen Interview mit „Daily Sabah“ hat sich der türkische Wirtschaftsminister Nureddin Nebati zur aktuellen Wirtschaftslage in Türkiye geäußert. Laut Nebati ist Türkiye eines der wenigen Länder, die nicht von der globalen Rezession betroffen sind. Die Wirtschaftsentwicklung in den letzten Quartalsjahren zeige das Wachstum des Landes.

Demnach ist die türkische Wirtschaft im zweiten Quartal mehr als 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Türkiye sei damit eine der schnell wachsenden Volkswirtschaften der G20-Länder und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Generell sei die Wirtschaft des Landes in den letzten acht Quartalen trotz der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine stetig gestiegen.

Laut dem türkischen Wirtschaftsminister leisten vor allem die Tourismusbranche und die Exporte ins Ausland einen wesentlichen Beitrag zur starken Wirtschaftsentwicklung. Während Türkiye demnach im Tourismusbereich die Zahlen aus der Pandemie übertrifft, beträgt der jährliche Export rund 253 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr habe sich die Wirtschaft von der Corona-Pandemie erholt und mit 11,4 Prozent die höchste Rate seit einem Jahrzehnt erzielt. Türkiye habe mit seinem Krisenmanagement mehrere ausländische Investoren auf sich aufmerksam machen können, so Nebati. Mit Blick auf die Annäherung zwischen Türkiye und Saudi-Arabien sagte der Minister, dass aufgrund schlechter bilateraler Beziehungen in den letzten Jahren vor allem der Handel (3,7 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen im Jahr 2021) weit unter seinen Möglichkeiten liege. Beide Länder seien stark daran interessiert, das Handelspotenzial voll auszuschöpfen. Der türkische Wirtschaftsminister rechne damit, dass das Handelsvolumen zwischen Türkiye und Saudi-Arabien deutlich steigen werde.

