Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert für Türkiye ein Wirtschaftswachstum von 5,3 Prozent im laufenden Jahr. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht „Economic Outlook“ hervor. Demnach wird die türkische Wirtschaft auch in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen – im Jahr 2023 um 3 Prozent und 2024 um 3,4 Prozent. Im Bericht wird hervorgehoben, dass sich die Hilfen für Energieverbraucher und die sozialen Wohnungsbauprojekte positiv auf das türkische Wirtschaftswachstum auswirkten. Im Gegensatz dazu verlangsamte sich das durchschnittliche Wachstum in den G7-Ländern im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal betrug die Wachstumsrate in den USA 0,6 Prozent, Deutschland 0,3 Prozent und Frankreich 0,2 Prozent.

