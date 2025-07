Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat auf die Erfolge der Diplomatie Ankaras in globalen Krisenzeiten hingewiesen. Die Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg seien der jüngste Beweis für die Verdienste der türkischen Außenpolitik, sagte der Chefdiplomat am Samstag beim „TRT World Forum 2022“ in Istanbul.

Mit dem in Istanbul unterzeichneten Getreide-Abkommen hätten Türkiye und die Vereinten Nationen gemeinsam eine globale Nahrungsmittelkrise verhindert, so Çavuşoğlu. Für eine erfolgreiche Vermittlungsrolle seien aus Sicht von Ankara Vertrauen und eine gute Führung von zentraler Bedeutung.

„Ohne die diplomatische Führung von Präsident Erdoğan wäre die Verlängerung des Getreide-Abkommens und der Gefangenenaustausch nicht möglich gewesen“, fügte der Chefdiplomat hinzu.

