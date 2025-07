Türkiye und Algerien planen den Ausbau ihrer bilateralen Beziehungen. Dies erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu auf seiner zweitägigen Dienstreise in Algerien gegenüber lokalen Medien. Beide Länder würden sich gleichermaßen um eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen bemühen, sagte Çavuşoğlu am Sonntag. Im Rahmen seines Besuchs kam der türkische Außenminister mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune zusammen. „Wir waren über die Einschätzungen von Präsident Tebboune zu regionalen Themen, besonders in Libyen, erfreut“, sagte Çavuşoğlu nach dem Treffen.

Mit Blick auf Stabilität und Frieden in der Region schätze Türkiye die Rolle Algeriens sehr, betonte Çavuşoğlu. In Bezug auf die Kooperationsmöglichkeiten zeigte er sich zuversichtlich. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern werde in „allen Bereichen“ weiter gestärkt werden.

Der türkische Außenminister war am Wochenende nach Algerien gereist, um den gemeinsamen Vorsitz der ersten Sitzung der Gemeinsamen Planungsgruppe zu übernehmen. Unter dem Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dem algerischen Präsidenten Tebboune hatte im Mai der türkisch-algerische Kooperationsrat in Türkiye stattgefunden.

