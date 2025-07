Wenn es um Kernenergie geht, hat Türkiye eine lange Geschichte. Türkiye hat einen schwierigen Prozess durchlaufen. Warum sind in der Vergangenheit Atomkraftwerksversuche gescheitert?

Das Atomenergie-Abenteuer von Türkiye begann 1965. Ausschreibungen und Stornierungen folgten nacheinander. Das derzeit von Russland gebaute Atomkraftwerk in Mersin/Akkuyu trat erstmals 1975 in Erscheinung. Anfang der 1980er Jahre sprang als Alternative Sinop an der Schwarzmeerküste ein. Dabei saß Türkiye beim Bau von Atomkraftwerken mit vielen Weltgiganten an einem Tisch, darunter AECL (Kanada), Siemens (Deutschland) und GE (USA). Trotz jahrzehntelanger Verhandlungen, Vorverträgen, Ausschreibungen und vorläufiger Genehmigungen wurden keine weiteren Schritte unternommen.

Alle diese Versuche blieben erfolglos

Es gab vier Hauptgründe, die dazu führten, dass all diese Versuche scheiterten. Zunächst sticht die Instabilität hervor. Zwischen den 1960er Jahren, als das Kernkraftwerk ins Gespräch kam, und 2002, als die AK-Partei an die Regierung kam, gab es in Türkiye eine instabile politische Struktur: Während dieser 40 Jahre betrug die durchschnittliche Amtszeit der Regierungen nur 15 Monate. Aus diesem Grund konnten die Ansichten der politischen Parteien, die an die Macht kamen, zur Kernenergie auseinandergehen, und viele Prozesse wurden neu gestartet.

Ein weiterer Grund für das Scheitern bisheriger Kernenergie-Initiativen war der Mangel an finanziellen Mitteln.

Der Atomkraftwerksunfall in Tschernobyl 1986 und die anschließenden Strahlendiskussionen haben die Atomkraftwerksinitiativen in Türkiye negativ beeinflusst. Zunehmende Besorgnis über Strahlung hat in einem Teil der Gesellschaft den Widerstand gegen Kernenergie verstärkt.

Zusätzlich zu all dem haben einige Zweifel darüber, ob die Kernenergie nur zur Energieerzeugung genutzt werden soll, das Atomenergie-Abenteuer von Türkiye beeinflusst.

Warum braucht TürkiyeKernenergie?

Seit 1960 stieg der Stromverbrauch in Türkiye um durchschnittlich 9 % pro Jahr, verglichen mit 7 % weltweit. Als Land, das arm an fossilen Ressourcen ist, ist Türkiye zunehmend auf importierte Energie angewiesen, um seinen Strombedarf zu decken. Daher wurde in den letzten Jahrzehnten die Energiesicherheit als einer der Hauptgründe für Pläne zur Nutzung von Kernenergie genannt.

Heute hat Türkiye Pläne für zwei Kernkraftwerke, eines in Akkuyu und eines in Sinop – dieselben Standorte, die in den 1970er Jahren ausgewählt wurden. Die Rechtfertigung für Atomkraft ist ähnlich wie in der Vergangenheit: eine Mischung aus wirtschaftlicher Entwicklung und Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit.

Kernenergie: Mehr als eine Energieinvestition für Türkiye

Tatsächlich betrachtet Türkiye Kernkraftwerke nicht nur als Energieinvestitionen. So ergeben sich für Zehntausende von Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten während des Bauprozesses von Kernkraftwerken. 20.000 Menschen arbeiten im Bauprozess des Kernkraftwerks Akkuyu. Nach Fertigstellung werden 4.000 Menschen im Kraftwerk arbeiten.

Die neue Kernenergieinvestition, die in Kürze in Sinop beginnen soll, wird ebenfalls Beschäftigungsmöglichkeiten für Zehntausende von Menschen bieten. Darüber hinaus produzieren während des Baus des Kraftwerks Dutzende türkischer Unternehmen die notwendigen Teile für das Kraftwerk. Dabei wurde für türkische Unternehmen ein Geschäftsvolumen von 10 Milliarden Dollar geschaffen. Dadurch gewinnen die türkischen Industriellen sowohl Geld als auch Erfahrung in diesem Prozess.

Zusätzlich zu den mehr als 200 Studenten, die nach Russland gegangen sind, um sich im Betrieb von Kernkraftwerken ausbilden zu lassen, will Türkiye mit den dafür ausgebildeten Menschen auch die notwendigen Humanressourcen für die Kernenergie schaffen.

Nach all diesen erworbenen Fähigkeiten ist es eines der mittelfristigen Ziele von Türkiye, ein eigenes Atomkraftwerk zu bauen.

Licht erschien im Kernkraftwerk Akkuyu

2010 wurde zwischen Russland und Türkiye ein Abkommen über den Bau des Kernkraftwerks Akkuyu mit vier Kraftwerksblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 4800 MW in Mersin/Akkuyu an der Mittelmeerküste unterzeichnet. Auch die Kosten von 20 Milliarden Dollar des Projekts, zu dessen Bau und Betrieb sich das russische Unternehmen ROSATOM verpflichtet, werden von Russland getragen. Das Projekt, das nach dem Build-Operate-Transfer-Modell gebaut wurde, sticht modellhaft als erstes Projekt weltweit hervor.

Das Kernkraftwerk Akkuyu, das den Titel des ersten Kernkraftwerks von Türkiye trägt, wird bald in Betrieb genommen. Im Jahr 2023 soll der erste Brennstoff des Kraftwerks gebracht werden und der erste Block die Stromproduktion aufnehmen. Die Bau- und Montagearbeiten am Aggregat Nr. 1 im Kraftwerk sind fast in der Endphase.

Wie bekannt ist, hat die Europäische Union beschlossen, Strom aus Kernenergie mit dem grünen Label zu versehen. Wenn das Akkuyu-Projekt umgesetzt wird, wird es die Emission von 17 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermeiden. Dank der Kernenergie wird Türkiye auch die CO2-Emissionen des Landes erheblich reduzieren. Denn das Kraftwerk Akkuyu wird 10 % des Strombedarfs von Türkiye decken.

In Übereinstimmung mit den Netto-Null-Emissionszielen von Türkiye für 2053 ist es nicht möglich, den steigenden Energiebedarf von Türkiye nur aus erneuerbaren Quellen zu decken, sodass mehr Investitionen in Kernkraftwerke erforderlich sein werden.

Türkiye verhandelt auch mit den weltweit führenden Unternehmen über die Errichtung eines zweiten und dritten Kernkraftwerks an der Schwarzmeerküste. Darunter sind viele internationale Unternehmen, unter anderem aus Südkorea.

Es sieht nicht so aus, als würde Türkiye nach sechzig Jahren den Schwung verlieren. Wenn jedoch alle in diesem Prozess gewonnenen Erfahrungen und Fähigkeiten, der steigende Energiebedarf und der Druck für grünes Wachstum mit politischer Stabilität zusammenkommen, kann vorhergesagt werden, dass die nächsten Schritte zur Kernenergie in viel kürzerer Zeit umgesetzt werden.