Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Bau von insgesamt 488.000 neuen Wohnungen innerhalb eines Jahres in der türkischen Erdbebenregion angekündigt. In den nächsten zwei Monaten soll bereits der Bau von 244.000 Wohnungen und 75.000 Dorfhäusern beginnen, erklärte Erdoğan bei einer Rede am Montag in der türkischen Hauptstadt Ankara. Der Startschuss für 22.000 Wohnungen sei schon gegeben worden.

Mit Blick auf Notunterkünfte habe die türkische Regierung für die kommenden zwei Monate die Bereitstellung von 100.000 Containerhäusern geplant. Diese sollen insgesamt 500.000 Erdbebenopfern als vorübergehende Unterkunft dienen, sagte Erdoğan.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet und elf Provinzen sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Mindestens 46.000 Menschen sind dabei allein in Türkiye ums Leben gekommen. Mehr als 13 Millionen Menschen sind in der Region von den verheerenden Beben betroffen.

