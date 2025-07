Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hat mit Blick auf die Hilfsmaßnahmen nach dem verheerenden Erdbeben in dem Land eine positive Bilanz gezogen. Bislang seien mehr als 650.000 Zelt-Unterkünfte für die Katastrophenopfer errichtet worden, sagte der Minister am Montag bei einem gemeinsamen Fastenbrechen mit Betroffenen in der Provinz Hatay.

Neben Zelten seien auch mehr als 50.000 Containerhäuser für die Erdbebenopfer bereitgestellt worden, sagte Soylu. Nun werde der Bau von weiteren 50.000 Containern binnen eines Monats angestrebt.

Der Innenminister erinnerte zudem an die Zusicherung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, für die Erdbebenopfer binnen kurzer Zeit den Bau neuer Gebäude in der Krisenregion voranzutreiben. „Dies ist unser wichtigstes Versprechen“, so Soylu.

