Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Regierungsplan zum Wiederaufbau in der Erdbebenregion mit Entschlossenheit bekräftigt. „Wir werden unsere Städte in kurzer Zeit wieder aufbauen“, sagte Erdoğan am Montagabend in Ankara. Der Staat werde dafür sorgen, dass „unsere Bürger mit Hoffnung in die Zukunft blicken“.

Insgesamt sei für die Betroffenen der Bau von rund 319.000 Wohnhäusern in der Erdbebenregion geplant. Die Gebäude sollen bereits innerhalb eines Jahres errichtet werden. „Unsere Bürger, deren Wohnungen unbenutzbar geworden sind, sind uns anvertraut, bis sie ihre endgültigen Wohnungen erhalten“, fügte der türkische Staatschef hinzu.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen dabei allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch Syrien vermeldete tausende Opfer.