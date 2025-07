Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Erdbebenopfern im Südosten des Landes weitere Unterstützung zugesichert. „Wir geben die notwendigen Anweisungen, um die Arbeiten (in der Erdbebenregion) zu beschleunigen“, sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag beim gemeinsamen Fastenbrechen mit Erdbebenopfern in der Provinz Malatya.

Der Staat habe alle Mittel für den Wiederaufbau in der Erdbebenregion mobilisiert, so Erdoğan. Sowohl die Stadtverwaltungen als auch der Privatsektor beteiligten sich an den Hilfsmaßnahmen in der Region. „Wir stehen auch in Austausch mit Staats- und Regierungschefs“, fügte der Präsident hinzu.

Vor dem gemeinsamen Fastenbrechen hatte Erdoğan am Spatenstich für neue Wohnhäuser in Malatya teilgenommen. Zudem wurden die im Zuge des Wiederaufbaus fertiggestellten Gebäude eingeweiht – darunter 1442 bezugsfertige Wohnhäuser, 250 Dorfhäuser und 47 Geschäfte.

Mehr dazu: Erdoğan stellt Wahlprogramm der AK-Partei vor