Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Wahlprogramm der AK-Partei für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai vorgestellt. Das 23-Punkte-Manifest werde Türkiye zu einem starken Wachstum in diversen Bereichen verhelfen, sagte das Staatsoberhaupt bei seiner Rede am Dienstag in Ankara. Unter anderem Pläne zum Wiederaufbau in der Erdbebenregion und Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung nehmen in dem Wahlprogramm eine wichtige Stellung ein.

In den vom Erdbeben getroffenen Provinzen sei der Bau von insgesamt 650.000 Wohnhäusern geplant - 319.000 davon sollen binnen eines Jahres fertiggestellt werden. Dadurch sollen die „Wunden der Erdbebenopfer vollständig geheilt“ werden, betonte der türkische Präsident.

Mit Blick auf Handel und wirtschaftliche Entwicklung sollen Investitionen, Produktion und Export weiter vorangetrieben werden. Ziel sei ein Außenhandelsvolumen von einer Billion Dollar, fügte der türkische Präsident hinzu. Die jährliche Wachstumsrate soll auf bis zu 5,5 Prozent erhöht werden. Die Schaffung von sechs Millionen Arbeitsplätzen innerhalb von fünf Jahren soll zudem die Arbeitslosenquote auf bis zu sieben Prozent senken. „Wir werden der Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen weiterhin besondere Bedeutung beimessen“, so Erdoğan.

Mehr dazu: Wiederaufbau in der Erdbebenregion: Erdoğan zeigt sich entschlossen