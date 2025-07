Türkiye hat den im Inland entwickelten Beobachtungssatelliten IMECE ins All geschickt. „Wir sind Zeugen eines historischen Moments“, so Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer Videobotschaft am Samstagmorgen kurz nach dem Raketenstart.

Der Beobachtungssatellit wird laut Erdoğan in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Dazu gehören demnach neben der Verteidigung auch das Katastrophenmanagement sowie die Land- und Forstwirtschaft. Mit dem IMECE-Projekt seien zudem die Grundlagen für die Herstellung weiterer einheimischer Beobachtungssatelliten geschaffen worden, betonte Erdoğan.

IMECE wurde vom türkischen TÜBİTAK Forschungsinstitut für Weltraumtechnologien entwickelt und besteht größtenteils aus inländischen Komponenten. Es besitzt eine elektro-optische Satellitenkamera mit einer hohen Auflösung im Submeterbereich. Nach Angaben des türkischen Technologieministeriums wird der Satellit in einer Höhe von 680 Kilometern zum Einsatz kommen.

