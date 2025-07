Nach dem Erdbeben in Türkiye ist mit dem Bau von mindestens 100.000 Wohn- und Dorfhäusern in den betroffenen Provinzen begonnen worden. Das gab Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstagabend beim gemeinsamen Fastenbrechen mit Erdbebenopfern in der Provinz Kocaeli bekannt.

Ein Teil der Dorfhäuser wird laut Erdoğan in Kürze bezugsfertig sein. Die ersten Erdbebenopfer sollen dort bereits zum islamischen Fest Eid al-Fitr einziehen können.

Für den heutigen Sonntag kündigte der Präsident den Spatenstich für neue Wohn- und Dorfhäuser in der Provinz Şanlıurfa an. Die Zahl der Bauprojekte im Erdbebengebiet werde dadurch deutlich steigen.

