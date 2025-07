Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye sind für den 14. Mai angesetzt. Die AK-Partei des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan strebt einen erneuten Sieg an den Urnen an.

Die Opposition hat Kemal Kılıçdaroğlu, den Vorsitzenden der CHP, als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt.

Hier sind sechs Dinge, die man über das Wahlsystem in Türkiye wissen sollte:

Gemischtes System

Das Wahlsystem in Türkiye ist ein gemischtes System, eine Kombination aus Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht. Beim Verhältniswahlrecht wird die Anzahl der Sitze, die eine politische Gruppe oder Partei in einer gesetzgebenden Körperschaft hat, durch die Anzahl der erhaltenen Stimmen bestimmt. Das Mehrheitswahlrecht gilt für die Präsidentschaftswahlen und bedeutet einfach, dass mehr als die Hälfte der nationalen Stimmen erreicht wird.

Das System mit zwei Wahlgängen

Die erste ist für die Wahl des Präsidenten. Der andere ist für die Wahl der Abgeordneten der einzelnen Wahlbezirke vorgesehen.

Die Schwellenwertanforderung

Um ins Parlament einziehen zu können, muss eine politische Partei nach einem neuen, im April letzten Jahres verabschiedeten Wahlgesetz mindestens 7 Prozent der nationalen Stimmen erhalten. Das Gesetz erlaubt die Bildung von Allianzen zwischen verschiedenen politischen Parteien. Daher kann sich jede Partei einen Sitz im Parlament sichern, wenn sie eine Allianz eingeht, die in einem beliebigen Wahlbezirk in Türkiye zusammen mehr als 7 Prozent der Stimmen erhält.

Wahlbezirke

Es gibt 87 Wahlbezirke in Türkiye. Die Anzahl der Abgeordneten, die jeden Bezirk vertreten, variiert je nach Bevölkerungszahl. So hat Istanbul 98 Abgeordnete, da es die bevölkerungsreichste Stadt des Landes ist, und Ankara hat 36 Parlamentarier, während die Provinzen Tunceli und Bayburt jeweils nur einen Abgeordneten stellen.

Geschlossenes Listensystem

Geschlossene Parteilisten bedeuten, dass die Rangfolge der Kandidaten von den jeweiligen Wählern nicht geändert werden kann.

Wahl des Präsidenten

Die türkischen Bürgerinnen und Bürger wählen ihren Präsidenten getrennt vom Parlament in einem zweistufigen Mehrheitswahlsystem. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen, treten die beiden Spitzenkandidaten in einem zweiten Wahlgang gegeneinander an, in dem ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten muss, um gewählt zu werden.