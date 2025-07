Der griechische Außenminister Nikos Dendias hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit Türkiye ausgesprochen. In einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender ERT am Dienstag sagte er, Ankara und Athen könnten gemeinsam einen Schub an Möglichkeiten und Wachstum schaffen.

„Es wäre ein Traum, die griechisch-türkischen Unstimmigkeiten von der Landkarte zu streichen und diese beiden Länder zusammenarbeiten zu lassen“, sagte Dendias. Sein größter Wunsch für die griechische Außenpolitik sei es, den Streit um die Seegrenzen im Einklang mit dem Völkerrecht zu lösen.

Dendias räumte ein, dass die Eskalation zwischen den beiden Ländern im Sommer 2020 die schwierigste Zeit für ihn als Außenminister gewesen sei. Dank der Besonnenheit und des Realitätssinns beider Seiten sei jedoch das Schlimmste verhindert worden.

Der griechische Außenchef äußerte die Hoffnung, dass im Hinblick auf eine Verbesserung der Beziehungen das Zeitfenster, das sich nach den verheerenden Erdbeben im Süden von Türkiye am 6. Februar geöffnet habe, sich nicht schließe.

Griechenland war eines der ersten Länder, das sein Beileid und seine Hilfe ausdrückte, nachdem zwei schwere Erdbeben elf türkische Provinzen erschüttert hatten.

Diplomatische Offensive nach schweren Unglücken

Auch nach dem Zugunglück in Nordgriechenland am 28. Februar, bei dem mindestens 57 Menschen ums Leben kamen, war Türkiye das erste Land, das sein Beileid und seine Unterstützung zum Ausdruck brachte. Nach dem Unglück erlaubte Ankara einem griechischen Häftling, nach Griechenland zu reisen, um an der Beerdigung seines Sohnes teilzunehmen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und Dendias trafen sich am 20. März in Brüssel. Dabei vereinbarten die Chefdiplomaten, dass Türkiye Griechenlands Kampagne für den UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2025-2026 unterstützen werde. Athen sagte seinerseits zu, die Kandidatur Ankaras für den Posten des Generalsekretärs der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation zu unterstützen.

Der griechische Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos besuchte zuletzt vergangene Woche Türkiye und kam mit seinem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar zu Gesprächen zusammen.

