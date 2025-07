Berichten zufolge ist in den Niederlanden ein Polizeibeamter, der wegen fremdenfeindlicher Äußerungen zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, zum Leiter der Ausländerbehörde in Rotterdam ernannt worden. Diese Beförderung ist „beschämend“, erklärte Farid Azarkan, Fraktionsvorsitzender der Denk-Partei, gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Azarkan zitierte den Polizeichef von Rotterdam, Fred Westerbeke, mit den Worten: „In der Polizeiorganisation ist kein Platz für Rassismus.“ „Welchen Wert haben dann die Worte des Polizeipräsidenten?“, so Azarkan. Diese Ernennung unterminiere die kürzlich eingegangene Verpflichtung, Rassismus und Diskriminierung innerhalb der Polizeiorganisation zu bekämpfen. Sie schade der Glaubwürdigkeit der Polizeibehörde, betonte Azarkan. Bei einem Vorfall in der Stadt Dordrecht soll der Beamte im Jahr 2020 eine Person rassistisch beleidigt haben. Das berichtete die niederländische Tageszeitung Algemeen Dagblad am Dienstag. Die Ausländerbehörde ist für die Überprüfung der Identität und des Aufenthaltsrechts von Ausländern im Land zuständig. Sie ermittelt bei Straftaten wie Menschenhandel und Identitätsbetrug.