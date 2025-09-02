Eltern in Deutschland sehen ihre finanzielle Situation zunehmend pessimistisch. Einer Umfrage zufolge ist ein Viertel der Väter und Mütter besorgt, dass sie die Grundbedürfnisse ihrer Familie wie Wohnung, Heizung und Nahrung nicht mehr ausreichend erfüllen können. Seit Jahresbeginn sei dieser Anteil von 15 auf 25 Prozent gestiegen, heißt es in der Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Organisation „Save the Children“ durchgeführt hat. Für die repräsentative Umfrage befragte Forsa im August 2025 in Deutschland 1.003 Eltern minderjähriger Kinder.