Die Terrororganisation PKK/YPG soll in der nordsyrischen Provinz al-Hasaka einen 14-Jährigen verschleppt haben. Das berichtete Redor El Ahmed, Sprecher einer kurdischen Oppositionsgruppe, der Nachrichtenagentur Anadolu. Der Junge sei derzeit nicht erreichbar, denn die Terrorgruppe verbiete den entführten Kindern den Kontakt zu ihren Familien.

Ahmed erklärt, dass die verschleppten Kinder zumeist in Lagern von PKK/YPG-Terroristen an der Waffe ausgebildet würden. Bereits im April sei ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Manbidsch in der Provinz Aleppo entführt worden.

Im Jahr 2021 rekrutierte die Terrorgruppe insgesamt 221 Kinder und Jugendliche, wie aus einem UN-Jahresbericht hervorgeht. Der Bericht dokumentiert neben Entführungen, Freiheitsberaubungen und Zwangsrekrutierungen auch Mord an Kindern. Die PKK und ihre Ableger töteten demnach mindestens 72 Kinder.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.

