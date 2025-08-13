WELT
Vor Putin-Trump-Gipfel: Starmer fordert Sicherheitsgarantien
Bevor die starken Männer aus Washington und Moskau bilateral über die Ukraine beraten, versuchen die Europäer noch ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Kann das mehr als Symbolik sein?
Foto: Toby Melville/PA Wire/dpa
13. August 2025

Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefordert. 

Starmer sei entschlossen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, gestützt durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in London. 

Der Labour-Politiker werde vor dem Gipfel am Freitag in Alaska eine Reihe virtueller Gespräche führen. Unter anderem wolle sich Starmer am Mittwoch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten. Anschließend sollen auch Trump und US-Vizepräsident JD Vance zu dem Gespräch stoßen. Vance hält sich derzeit zum Familienurlaub in England auf. 

Auch ein virtuelles Treffen der Koalition der Willigen soll es noch am Mittwoch geben. Mit dem Begriff ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Großbritanniens und Frankreichs gemeint, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, um die Einhaltung eines möglichen Waffenstillstands zu überwachen. Ohne US-Sicherheitsgarantien scheint das bisher aber kaum umsetzbar zu sein.

QUELLE:DPA
