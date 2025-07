Nach dem Aufstand des Wagner-Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über die aktuelle Lage gesprochen. „Wir als Türkei sind bereit, unseren Teil beizutragen, um den Vorfall so schnell wie möglich auf friedliche Weise zu lösen“, sagte Erdoğan laut der Mitteilung der Kommunikationsdirektion am Samstag. Erdoğan betonte demnach, dass es wichtig ist, mit gesundem Menschenverstand zu handeln. Niemand dürfe versuchen, aus den Ereignissen in Russland einen Vorteil zu ziehen.

Zuvor war der monatelange Machtkampf zwischen dem russischen Militär und Prigoschin eskaliert. Der Chef der privaten Wagner-Truppe hat nach eigenen Angaben wichtige Militäreinrichtungen im südrussischen Rostow am Don unter seine Kontrolle gebracht. Auch aus der russischen Region Woronesch, rund 600 Kilometer südlich von Moskau, wurden Kämpfe gemeldet.

In Moskau wurde indes der Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Putin bezeichnete seinen einstigen Vertrauten als „Verräter“.

Russland führt seit 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Neben der russischen Armee waren dabei auch die Wagner-Söldner bislang eine wichtige Einheit.

