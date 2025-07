Konflikt zwischen PKK und Arabern in Syrien: Was in Deir ez-zor geschieht

In Syrien eskaliert der Konflikt zwischen der Terrororganisation PKK und arabischen Stämmen. Türkische Sicherheitskreise mit Verbindungen zu lokalen Quellen im Nachbarland sehen die syrischen PKK-Ableger als Auslöser der Gewaltspirale.