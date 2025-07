Im türkischen Izmir findet die Luft- und Raumfahrtmesse Teknofest statt. Das fünftägige Event auf dem Flughafen Çiğli an der Ägäis ist seit Mittwoch für Besucher geöffnet. Bei der größten und einzigen Messe ihrer Art in dem Land finden neben Ausstellungen von türkischen Unternehmen auch Wettbewerbe, Seminare und Flugshows statt.

Zu den Höhepunkten des Festivals zählen die spektakulären Flugshows der Kunstflugteams „Turkish Stars“ und „SOLOTURK“. Außerdem präsentieren türkische Unternehmen ihre Drohnen und Hubschrauber – darunter die Bayraktar Akıncı- und TB2-Drohnen von Baykar sowie die Anka-Drohne und den T-129 Atak-Kampfhubschrauber von Turkish Aerospace Industries (TAI).

Teknofest wird mit der Beteiligung von 121 Institutionen, öffentlichen und privaten Unternehmen, akademischen Einrichtungen sowie Medienunternehmen veranstaltet. Die seit 2018 jährlich stattfindende Messe wurde bisher in verschiedenen türkischen Städten veranstaltet.

Vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages der Gründung der Republik Türkiye findet die Teknofest-Messe dieses Jahr in drei verschiedenen Provinzen statt. Bei der ersten Veranstaltung im Mai in Istanbul wurde mit 2,5 Millionen Besuchern ein Rekord verzeichnet. Bei der zweiten Veranstaltung Anfang September in Ankara wurden fast eine Million Besucher empfangen.

Mehr dazu: Teknofest: Erdoğan lobt Forschungsdrang der Jugend