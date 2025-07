Elon Musk will nach eigenen Angaben an der nächsten Luft- und Raumfahrtmesse Teknofest im Jahr 2024 teilnehmen. Er freue sich darauf, dort anwesend zu sein und Investitionsmöglichkeiten in Türkiye zu besprechen, sagte Musk auf X. Erdoğan hatte Musk vergangene Woche in New York vorgeschlagen, in Türkiye eine Tesla-Fabrik zu errichten.

Musk dankte zugleich dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für die Einladung und beglückwünschte die teilnehmenden Teams. In seinem Beitrag teilte er außerdem ein Video der Veranstaltung, in dem Flugshows, Ausstellungen und Workshops gezeigt werden.

Die Teknofest-Messe ist die erste und größte ihrer Art in Türkiye. Vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages der Gründung der Republik Türkiye fand die Teknofest-Messe dieses Jahr in drei verschiedenen Provinzen statt.

