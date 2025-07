Irland, Norwegen und Spanien erkennen Palästina als Staat an

Die Zwei-Staaten-Lösung in Nahost erhält neuen Auftrieb: Irland, Norwegen und Spanien setzen ein diplomatisches Zeichen und kündigen die Anerkennung eines souveränen Staates Palästina an. Am 28. Mai soll der Schritt formalisiert werden.