Seit Jahrzehnten wurde die Weltordnung von einem klaren Machtzentrum geprägt. Nach dem Ende des Kalten Krieges schien es, als ob die Vereinigten Staaten mit ihren westlichen Partnern die Spielregeln alleine bestimmen könnten. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen verkörpern diese Dominanz, oft jedoch mit dem Anspruch, universelle Lösungen für globale Probleme zu liefern. Heute zeigt sich deutlicher denn je: Diese Strukturen sind nicht mehr ausreichend. Die Welt ist komplexer, schneller und fragmentierter geworden.

Wir leben in einer Epoche, in der Kriege und Waffenstillstände durch eine einzige Nachricht in den sozialen Medien ausgelöst werden können. Regierungen wanken, wenn digitale Bewegungen millionenfach geteilt werden. Die Vorstellung, dass eine einzige Supermacht oder ein kleiner Kreis westlicher Institutionen weiterhin den Ton angeben könne, wirkt zunehmend anachronistisch. Es gibt neue Volkswirtschaften, aufstrebende Technologien und alternative Allianzen. Fortschritte, die früher Jahrhunderte benötigten, geschehen heute in wenigen Jahrzehnten. Wer glaubt, man könne diese Dynamik mit denselben alten Institutionen und Regeln steuern, verkennt die Realität.

Wachsende Bedeutung alternativer internationaler Institutionen

Die gegenwärtigen internationalen Organisationen haben zu oft gezeigt, dass sie Krisen nicht rechtzeitig und wirksam lösen können. Sei es bei den Konflikten im Nahen Osten, bei globalen Migrationsbewegungen oder bei Finanzkrisen, die Entscheidungsprozesse sind schwerfällig, die Ergebnisse oft unzureichend. In einer Zeit, in der soziale Medien Regierungen stürzen können und technologische Innovationen den Lauf der Geschichte beschleunigen, braucht es Strukturen, die flexibel reagieren können.

In diesem Kontext gewinnen alternative Institutionen, etwa die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), an Gewicht. In den vergangenen zwei Tagen feierte sie jüngst ihren 25. Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Tianjin. Was 1996 als regionales Sicherheitsforum begann, hat sich zu einer der umfassendsten Plattformen Eurasiens entwickelt.

Heute umfasst die Organisation rund 40 Prozent der Weltbevölkerung und ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Mit dem Beitritt Irans gewinnt die SOZ zusätzlich eine zentrale Rolle im globalen Energiedispositiv. Für die zentralasiatischen Staaten eröffnet sich über diese Plattform die Möglichkeit, sowohl ihre Sicherheitsinteressen zu schützen als auch wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Die SOZ ist damit mehr als nur ein Bündnis.

Sie ist Ausdruck eines neuen Trends hin zu multipolaren Strukturen. Natürlich bleibt die Organisation nicht frei von Widersprüchen. Historische Rivalitäten zwischen Indien und Pakistan oder konkurrierende geopolitische Interessen einzelner Mitglieder machen aus der SOZ kein homogenes Bündnis.

Rolle von Türkiye in der multipolaren Welt